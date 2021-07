Wolfsburgs Co-Trainer Michael Frontzeck (l) und Trainer Mark van Bommel gestikuliert auf dem Spielfeld.

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung gewonnen.

Die Mannschaft des neuen Trainers Mark van Bommel besiegte den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue am Dienstag in Wolfsburg mit 2:1 (0:0).Der erst 17 Jahre alte Matthew Meier brachte die Niedersachsen in der 56. Minute per Lupfer in Führung. D