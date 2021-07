Tui will Neubuchungen für die Algarve wieder aufnehmen

Das Logo des Reiseunternehmens TUI.

Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Frankfurt am Main. Mit der Lockerung von Reisebeschränkungen für Portugal will der weltgrößte Tourismuskonzern Tui wieder mehr Urlauberinnen und Urlauber in das Land bringen.

Reisen an die Algarve würden für Neubuchungen gegen Ende der Woche wieder aufgenommen, kündigte Tui-Deutschland-Chef Marek Andryszak am Dienstag an. „Auch die Vorbereitungen für Madeira laufen auf Hochtouren.“Portugal sei bei Deutschen ein