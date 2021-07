Mit einem breiten Bildungs- und Freizeitangebot will Niedersachsen in nächster Zeit vor allem Kinder und Jugendliche fördern. Sie hätten unter der Corona-Pandemie besonders gelitten, heißt es aus der rot-schwarzen Koalition.

Sebastian Gollnow/dpa

Hannover. „Startklar in die Zukunft“ heißt das Aktionsprogramm des Landes. Es ist millionenschwer und hält eine ganze Menge an Unterstützung bereit - sowohl in der Schule als auch für den Freizeitbereich.

Das Land Niedersachsen richtet den Fokus verstärkt auf Kinder und Jugendliche und legt unter dem Motto "Startklar in die Zukunft“ ein dickes Paket auf, um die junge Generation gezielt zu unterstützen. „Ziel ist es, Kindern und Jug