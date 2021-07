Barfuß in der Heide: Run auf Park in Pandemie

Eine Frau geht im Barfußpark über verschiedene Untergründe.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Egestorf. Im Barfußpark, wo Besucher Körper und Sinne in der Heide spüren sollen, machen viele Kinder ganz neue Erfahrungen. Ohne Schuhe über Stock und Stein, das ein ganz neues Gefühl - besonders für Städter. In der Pandemie zählt der Park in der Heide zu den Gewinnern.

Schuhe aus und dann über Scherben, Flaschenkorken und pieksigen Rindenmulch: Was für Trainierte eine schöne Abwechslung ist, stellt für viele Heranwachsende eine große Herausforderung dar. „Man merkt, dass es Kinder nicht mehr gewohnt sind,