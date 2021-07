„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten.

Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Ein 46 Jahre alter Mann ist in Osnabrück in einer Wohnung mit einem Messer schwer verletzt worden.

Der 46-Jährige war am Montagabend mit einem 58 Jahre alten Mann in Streit geraten, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Dabei habe der 58-Jährige dem anderen Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen. Die Polizei geht von e