Polizisten stehen vor dem Hauptbahnhof.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Bei der Kontrolle von Maskenverweigerern im Hauptbahnhof Hannover sind der Polizei gleich mehrere per Haftbefehl gesuchte Männer ins Netz gegangen.

So griffen die Beamten der Bundespolizei am Montagmorgen einen 30-Jährigen ohne Maske auf, der wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verurteilt worden war. Er muss jetzt 134 Tage Restfreiheitsstrafe in ein