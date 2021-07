Ein Europäischer Grauwolf läuft durch sein Gehege im Wolfcenter Dörverden.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hannover. Eine Mehrheit von 70 Prozent der Niedersachsen ist nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Landesbauernverbandes für eine Begrenzung der Zahl der Wölfe.

Laut der Studie, die der Bauernverband am Montag in Hannover an Umweltminister Olaf Lies (SPD) überreichte, finden die Menschen in Niedersachsen die Rückkehr der Wölfe überwiegend gut (67 Prozent), aber eine deutliche Mehrheit von 72 Proze