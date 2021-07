Steckenpferdreiter sind wieder in Osnabrück unterwegs

Mit ihren selbst gebastelten Steckenpferden "reiten" Grundschüler über den Markt.

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Trotz strömenden Regens haben zahlreiche Viertklässler am Montag am traditionellen Steckenpferdreiten in Osnabrück teilgenommen.

Normalerweise galoppieren seit Jahrzehnten im Oktober die Viertklässler der Stadt auf selbstgebauten Steckenpferden durch die Altstadt, um an der Treppe des historischen Rathauses süße Brezeln aus der Hand des Oberbügermeisters zu bekomme