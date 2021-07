Ein Kampfmittelräumer zeigt nach der Entschärfung einer Fliegerbombe die Bestandteile ihres entfernten Zünders.

Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hannover. In der niedersächsischen Nordsee sind im vergangenen Jahr rund 7,35 Tonnen Weltkriegsmunition entdeckt worden, darunter auch eine Seemine.

Dies war fast das Zehnfache des Gesamtgewichts von 2019, wie das Innenministerium am Montag in Hannover mitteilte. Die Nordsee sei vor allem durch den Bau von Offshore-Windparks und den Ausbau von Kabeltrassen verstärkt in den Fokus der Ka