Eine Arzthelferin impft eine Patentin mit einer Spritze.

Ole Spata/dpa/Symbolbild

Braunschweig/Uelzen. In den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg sind von Montag an Impfungen gegen das Coronavirus ohne Terminvergabe möglich.

Wie der Landkreis Uelzen am Montag mitteilte, werden in dem für beide Landkreise zuständigen Impfzentrum Impfungen für Menschen ab 18 Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung täglich zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr angeboten. Auch in Brau