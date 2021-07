550 Motorradfahrer bei Protestaktion in Oldenburg

Zahlreiche Motorradfahrer finden sich auf dem Freigelände nahe der Weser-Ems-Halle ein.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Oldenburg. Etwa 550 Motorradfahrerinnen und -fahrer haben am Sonntag in Oldenburg gegen strengere Gesetze, insbesondere gegen ein Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen demonstriert.

Verglichen mit den zunächst erwarteten mindestens 1000 Teilnehmern, fuhren relativ wenige Menschen bei der Protestaktion mit, wie ein Polizeisprecher am frühen Abend mitteilte. Möglicherweise sei dies auf das eher durchwachsene Wetter zurü