Blaulicht und LED-Laufschrift „Unfall“ an einem Einsatzfahrzeug der Polizei.

Holger Hollemann/dpa/Symbolbild

Groß Ippener. Schrecken auf dem Weg in den Urlaub: Am Wohnmobil eines Paares aus Haltern am See (Nordrhein-Westfalen) ist auf der A1 bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) am Sonntagmorgen ein Reifen geplatzt.

Das Wohnmobil brach aus, geriet ins Schleudern und kippte schließlich kurz vor der Anschlussstelle Groß Ippener auf den Grünstreifen neben der Standspur, wie die Polizei mitteilte. Das Paar musste mitsamt Hund zunächst von der Feuerwehr au