Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) ist am Sonntag vom Brocken zum Wurmberg gewandert und hat sich währenddessen nach den Spuren erkundigt, die die Corona-Pandemie bei den Menschen hinterlassen hat. "Die staatlichen Hilfen waren enorm wichtig", sagt der Gastronom Jens Weidlich (links) vom Hotel "Brockenstübchen".

Lars Laue

Braunlage. Hoher Besuch im Harz: Gemeinsam mit den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen bewandert das Staatsoberhaupt den Goetheweg. Wir haben die Gruppe begleitet und einen äußerst volksnahen Bundespräsidenten erlebt.

Diese Brockenwanderung wird Maximilian so schnell nicht vergessen. Hatten der Elfjährige und seine Mutter sich am Sonntagmorgen noch über das hohe Polizeiaufkommen am Wegesrand gewundert, wurde den beiden nach ihrer Wanderung auf