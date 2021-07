Jens Kestner, Landesvorsitzender der AfD Niedersachsen, spricht auf dem Sonderparteitag.

Moritz Frankenberg/dpa

Braunschweig. Begleitet von Gegenprotesten hat die tief zerstrittene niedersächsische AfD in Braunschweig mit der Aufstellung einer neuen Kandidatenliste für die Bundestagswahl begonnen.

„Wir müssen als Mannschaft auftreten“, sagte Landeschef Jens Kestner am Samstag zu den knapp 600 anwesenden Parteimitgliedern. „Wir gehören alle derselben Partei an, auch wenn es manchmal nicht so aussieht.“Im Februar hatte der Vorstand au