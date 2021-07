Meteorologen warnen in Niedersachsen vor Gewittern mit Unwetter-Potenzial

Eine Gewitterzelle mit dunklen Wolken zieht über ein Windrad in der Region Hannover hinweg.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Langenhagen. In Niedersachsen könnte es am Sonntag bis in die Nacht zum Montag zu teils heftigen Gewittern kommen - stellenweise auch mit Unwetter-Potenzial.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Samstag in seiner regionalen Vorhersage, es seien „verbreitet starke Gewitter“ vor allem am Sonntagnachmittag und -abend wahrscheinlich. Örtlich könne es dabei Starkregen und Hagel geben. Bere