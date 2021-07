21-Jähriger an Haltestelle ausgeraubt: Tritte gegen Kopf

Ein Polizeiauto ist mit Blaulicht im Einsatz.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bremen. In Bremen haben zwei Männer am späten Freitagabend einen 21-Jährigen an einer Bushaltestelle ausgeraubt.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag traten sie ihr Opfer dabei gegen den Kopf und verpassten ihm Schläge. Wie die Beamten mitteilten, ließen sich die beiden mutmaßlichen Täter (39 und 46) inzwischen mit Hilfe von Videoaufnahmen ermitteln.