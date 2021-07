Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Molbergen. Eine 83-jährige Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt worden.

Die Frau übersah am Freitagnachmittag an einer Kreuzung einen von rechts kommenden Wagen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Seniorin wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht.