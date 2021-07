Bremen sperrt „Poser-Kreuzung“ am Sielwall an Wochenenden

Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Bremen. Die mit Vorliebe von sogenannten Autoposern in Bremen genutzte Sielwall-Kreuzung bleibt an Wochenenden weiter gesperrt.

Die Maßnahme gilt jeweils von freitags bis sonntags von 21.00 bis 5.00 in der Früh. An der Kreuzung wurden vorläufige mobile Sperren in Form von Baken und Verkehrsschilder aufgestellt. Als dauerhafte Lösung werden Schranken geprüft, die si