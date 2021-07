Jochen Rieke vom Obsthof Rieke zeigt Blaubeeren auf einem seiner Felder in der Region Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Oldenburg. Heidelbeeren gelten aufgrund ihres hohen Vitamin-Gehalts als Superfood. Meist werden sie aus Südamerika importiert. Doch 2021 könnte ein ertragreiches Jahr für die hiesigen Anbauer werden.

Die ersten Heidelbeeren in Niedersachsen werden reif: Trotz einer nicht idealen Witterung im Frühjahr erwarten die Beerenbauern in Niedersachsen in diesem Jahr eine etwas höhere Erntemenge für die Früchte als noch im Vorjahr. Bundesweit wer