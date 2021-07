Felix und Niklas Wiede aus Berlin sitzen auf einer Schaukel im Barfußpark in der Lüneburger Heide.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Lüneburg. Zum Ferienstart in NRW und bei niedrigen Corona-Zahlen blicken die niedersächsischen Tourismusregionen optimistisch auf die anstehende Hauptsaison. Besonders an der Küste könnte es eng werden, aber auch Harz und Heide sind schon gut gebucht. Wo gibt es noch Lücken?

Mit dem Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende beginnt für viele Urlaubsregionen in Niedersachsen die Hauptsaison. Die großen unter ihnen wie die Küste, Lüneburger Heide und der Harz sind bereits ordentlich gebuc