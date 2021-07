Toepffer geht Onay nach Straßensperrungen hart an

Dirk Toepffer, Vorsitzender der CDU Fraktion im Landtag Niedersachsen.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hat Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nach dem Sperren innerstädtischer Straßen und damit ausgelösten Verkehrsbehinderungen kritisiert.

„Über eine autofreie Innenstadt nachzudenken, das ist in Ordnung“, sagte Toepffer am Freitag in Hannover. „Das kann man mal ausprobieren, da gebe ich ihm recht.“ Dass Onay sich dabei aber nicht genügend mit anderen städtischen Akteuren abg