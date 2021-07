Junge Aaale werden von Erwerbsfischern aus einem Eimer in Gewässer entlassen.

Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Bersenbrück. Um den Bestand an Aalen in niedersächsischen Gewässern wieder anzuheben, hat der Anglerverband Niedersachsen am Freitag Zehntausende von Fischen in Gewässern zwischen Osnabrück und Diepholz ausgesetzt.

Am Samstag soll es eine weitere Aktion im Kreis Cuxhaven geben. „Das sind insgesamt rund 350.000 Aale“, sagte der Sprecher der Anglerverbandes Niedersachsen, Florian Möllers. Die Jungaale wurden von einem Zuchtbetrieb im emsländischen Hare