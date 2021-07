Feuer in Mehrfamilienhaus: 53-Jähriger leicht verletzt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht.

Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Verden (Aller). In einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Verden ist am späten Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde mindestens ein Bewohner von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet. Insgesamt sechs Menschen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, ein 53-jähriger Mann wurde danach mit leichten