VW-Tochter Audi verdoppelt Verkäufe in USA nahezu

Das Audi-Logo an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge vor dem Audi Forum.

Christoph Schmidt/dpa

Herndon. Die VW-Tochter Audi hat in den USA im vergangenen Quartal mit der Erholung vom Corona-Einbruch vor einem Jahr deutlich mehr Autos verkaufen können.

Die Auslieferungen zwischen April und Ende Juni legten im Jahresvergleich um 92 Prozent auf 66 995 Autos zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herndon (Virginia) mitteilte. Vor einem Jahr hatten Lockdowns in Produktion und Autohäusern d