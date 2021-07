Plastikmüll quillt aus Müllcontainern.

Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Auch wenn ab Juli viele Einwegplastikprodukte EU-weit verboten sind - die globale Plastikemission steigt. Der Kunststoff „lebt“ lange und ist überall zu finden: in Wüsten, auf Berggipfeln, in tiefen Ozeanen und der Arktis. Forscher fordern ein Umdenken.

Die jährliche Plastikverschmutzung von Gewässern und an Land könnte sich nach Forscherangaben von 2016 bis 2025 fast verdoppeln, falls der Mensch so weiter mache wie bisher. Der weltweite Eintrag von Plastik in Seen, Flüsse und Ozeane im Ja