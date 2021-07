Fischer: Wissenschaftliche Empfehlungen an Realität anpassen

Ein Fischer leert auf der Ostsee in einem kleinen Holzboot seine Fangreusen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg. Die Empfehlungen des Internationalen Rats für Meeresforschung (ICES) zum nachhaltigen Fischfang in der Nordsee sind aus Sicht deutscher Fischer zum Teil zu streng.

Für einige Bestände zeigten die wissenschaftlichen Daten deutliche Anstiege, für andere Bestände gebe es Empfehlungen für Quotenkürzungen, berichtete der Verband der deutschen Kutter- und Küstenfischer am Donnerstag in Hamburg. „Nicht in j