Ein Dampfzug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fährt in Richtung Tal.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Wernigerode. Nach achtmonatiger Corona-Pause fahren die Dampfzüge der Harzer Schmalspurbahn (HSB) wieder vom Selketal und Nordhausen (Thüringen) auf den Brocken.

Am Donnerstagmorgen sei die erste Dampflok in Gernrode (Harz) abgefahren, teilte die HSB mit. Wenige Stunden später sei auch in Nordhausen der erste Zug von einer Dampflok Richtung Brocken gezogen worden.Die HSB betreibt mit rund 140 Kilom