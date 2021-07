Zum Impfen von Kindern und Jugendlichen gegen Corona gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hat dazu eine eindeutige Haltung.

Oliver Berg/dpa

Hannover. Björn Thümler, Minister für Wissenschaft und Kultur, hat beim Thema Impfen eine klare Haltung. Außerdem sagt der CDU-Politiker im Interview, wie es zum Wintersemester an den Unis weitergehen könnte.

Herr Minister Thümler, wann waren Sie zuletzt in einem großen Konzert ohne Maske und Abstand, aber mit richtig vielen Menschen? Das ist lange her. Aber ich erinnere mich dunkel daran, dass es so etwas mal gab. „Wir dürfen nicht den Fe