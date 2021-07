Eine Arzthelferin impft eine Patentin mit einer Spritze.

Hannover. Um eine Rückkehr der Studentinnen und Studenten an die Hochschulen zu ermöglichen, hat die Studentenvertretung in Niedersachsen Impfzentren und Teststrukturen an den Unis verlangt.

Außerdem müssten ein Rückkehrplan sowie ein Hygienekonzept für die Hochschulen erstellt werden, forderte der Zusammenschluss der Studentenvertretungen in Niedersachsen am Donnerstag. Bei der Umsetzung des von vielen Studierenden geforderte