"Warnstreik" steht auf einem Transparent.

Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Hannover. Die knapp 380.000 Beschäftigten des Einzelhandels in Niedersachsen und Bremen haben auch nach der dritten Runde der Tarifgespräche keine Klarheit über Lohnerhöhungen.

Arbeitgeber und Gewerkschaft vertagten sich am Donnerstag abermals.Aus dem Handelsverband war zu hören, man werde nun wahrscheinlich einen Durchbruch in einem anderen Tarifgebiet abwarten - dann wäre ein viertes Treffen am 27. Juli denkbar