Warnschilder sind an einer Tür zu einem Kellerraum angebracht.

Alexander Woelfl/SDMG/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Das Landesgesundheitsamt warnt vor Infektionen mit dem von Rötelmäusen übertragenen Hantavirus.

Bis zu 92 Prozent dieser Mäuse im Landkreis Osnabrück trügen dieses Virus in sich, teilte die Behörde am Donnerstag in Hannover mit. Der Erreger kann beim Menschen starke grippeähnliche Krankheiten auslösen. Auch die Population der Rötelmä