Der Hashtag „#Hass“ .

Lukas Schulze/dpa/Illustration

Göttingen. Die niedersächsische Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet bei der Staatsanwaltschaft Göttingen hat seit ihrer Errichtung vor einem Jahr nach eigenen Angaben in 220 Fällen ermittelt.

Ein Großteil davon betraf Verfahren (insgesamt 133), in denen explizit Amts- und Mandatsträger - etwa Bürgermeister, Polizeibeamte oder Richter - Opfer von Hasskriminalität im Netz wurden. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Einen we