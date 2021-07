Mann kommt wegen geklauter Plastiktüte in Haft

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt.

Frank Molter/dpa/Symbolbild

Hamburg. Statt einfach freundlich nach einer Plastiktüte zu fragen, soll ein 41 Jahre alter Mann in Hamburg einen Kioskmitarbeiter mit einem Messer bedroht und so den Beutel verlangt haben.

Weil der 23-Jährige aber am frühen Mittwochmorgen die Tüte nicht herausgab und stattdessen die Polizei alarmierte, nahm sich der 41-Jährige einfach eine und flüchtete, wie die Polizei am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Da das als Raub gil