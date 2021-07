Technikchef von Conti heuert bei Holding Team Global an

Blick auf das Logo des Reifenherstellers Continental.

Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild

Hannover. Der bisherige Technikchef der Auto-Kernsparte von Continental, Dirk Abendroth, wechselt in die Start-up-Beratung und digitale Technologie-Entwicklung.

Ab sofort sei er bei der Firma Team Global „für alle Technik-, Forschungs- und Entwicklungsthemen zuständig“, wie die Holding am Donnerstag mitteilen ließ. Die Berliner beteiligen sich an kleinen Unternehmen und bauen sie - ähnlich wie and