Tödliche Attacke auf Mitpatientin in Psychiatrie Wunstorf

Abbildungen der Justitia an einer Scheibe am Eingang zu einem Gericht.

Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Wunstorf. Eine Psychiatrie-Patientin soll in Wunstorf bei Hannover eine 66 Jahre alte Mitpatientin getötet haben.

Die 63-Jährige soll bereits am 12. Juni in das Zimmer der Älteren gegangen sein und sie erstickt haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag. Es werde wegen Totschlags ermittelt. Zuerst hatte die „Hannoversche A