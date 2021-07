Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister der Stadt Hannover, spricht.

Ole Spata/dpa/Archivbild

Bremen. Hannover will im Juli Straßen in der Innenstadt in Fußgängerzonen auf Zeit umwandeln. Die mehrspurige Hochstraße hinter dem Hauptbahnhof wird zu einem Labor des Festivals Theaterformen. Auch andere Städte im Norden schaffen Anreize, das Auto stehen zu lassen.

Wie könnte die City der Zukunft aussehen? Das soll in den kommenden Wochen in der niedersächsischen Landeshauptstadt erprobt werden. Mehrere Straßen werden für den Autoverkehr gesperrt - stattdessen gibt es Kunst, Kultur und Dialoge - etwa