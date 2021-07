Boris Pistorius (SPD), Innenminister in Niedersachsen, spricht.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Viele Menschen haben es in der Pandemie zu schätzen gelernt, von zuhause aus zu arbeiten. Für die Beschäftigten der niedersächsischen Landesverwaltung wird es künftig erweiterte Homeoffice-Möglichkeiten geben. Der Innenminister will sie am heutigen Donnerstag vorstellen.

Für die Beschäftigten der niedersächsischen Landesverwaltung greifen nach dem Ende der coronabedingten Homeoffice-Pflicht künftig erweiterte Möglichkeiten zum Arbeiten von zu Hause aus. Die neuen Rahmenbedingungen für mobile Arbeitsformen s