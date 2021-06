Eine Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Göttingen. Weil er antisemitische Hassbotschaften in sozialen Medien verbreitet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Göttingen Anklage gegen den früheren Vorsitzenden des Ditib-Moscheeverbandes in der Stadt erhoben.

Es gehe um vier Fälle von Volksverhetzung sowie um das Billigen von Straftaten in einem Fall, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Buick, am Mittwoch.Auf Facebook und per WhatsApp soll der 53 Jahre alte Beschuldigte sowohl Ar