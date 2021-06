Hannovers Timo Hübers steht auf dem Spielfeld.

Swen Pförtner/dpa

Köln. Abwehrspieler Timo Hübers wechselt ablösefrei vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zum Erstligisten 1.

FC Köln. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Das teilten die Kölner am Mittwoch mit. In der vergangenen Saison erzielte Hübers zwei Tore in 20 Zweitliga-Einsätzen. Hübers spielte bereits in de