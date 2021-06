Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel.

Hannover. Mit gefälschten Internetseiten und Anrufen sollen drei Männer zahlreiche Bankkunden betrogen und Geld erbeutet haben.

Wie die Polizei Hannover und die Staatsanwaltschaft Verden am Mittwoch mitteilten, wurden die Verdächtigen im Alter von 23, 25 und 39 Jahren am Dienstag in Köln und Wesseling in Nordrhein-Westfalen verhaftet. Bei Durchsuchungen von vier Wo