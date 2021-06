Mehrere Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M der Bundeswehr stehen auf dem Fliegerhorst Wunstorf.

Hauke-Christian Dittrich/dpa-Pool/dpa

Wunstorf. Es war einer der längsten Bundeswehreinsätze überhaupt. Nun ist die fast 20-jährige Mission in Afghanistan Geschichte. Die letzten 264 Soldatinnen und Soldaten sind zurück in Deutschland. Eine große Empfangsfeier gab es aber nicht.

Nach dem Ende des Einsatzes in Afghanistan sind die letzten Bundeswehrsoldaten nach Deutschland zurückgekehrt. Die Männer und Frauen kamen am Mittwoch in drei Transportflugzeugen der Luftwaffe auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf