Grundsteuermodell: SPD appelliert an Augenmaß der Kommunen

Johanne Modder, Fraktionsvorsitzende der SPD in Niedersachsen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens SPD-Landtagsfraktionschefin Johanne Modder hat vor der Verabschiedung des neuen Grundsteuermodells an die Kommunen appelliert, die neue Berechnungsformel nicht für heimliche Steuererhöhungen zu nutzen.

Zwar liege die Bestimmung der Hebesätze in der Hoheit der Kommunen, unter dem Strich aber solle die Steuerreform aufkommensneutral sein, sagte Modder am Mittwoch in Hannover. Da Grundstücke und Immobilien neu bewertet werden, zahle der Ein