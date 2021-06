Ein Rind steht auf einer Weide.

Thomas Frey/dpa

Rollshausen. Ein ausgebüxtes Rind hat im Landkreis Göttingen mehrere Zäune beschädigt und ist schließlich im Flusslauf der Suhle steckengeblieben.

Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, brach das drei Jahre alte Tier am Montag von einer Weide in der Gemeinde Bernshausen aus. Der Besitzer verfolgte das Rind und versuchte vergeblich, es einzufangen. Schließlich landete das T