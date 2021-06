Start des mobilen Impfens in Lüneburg

Spritzen mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca liegen in einer Schale.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Ein mobiles Impfteam hat am Mittwoch in Lüneburg in einer Hochhaus-Siedlung seine Arbeit aufgenommen.

Mit mehrsprachigen Plakaten und Aufrufen in sozialen Medien wurden Anwohner aufgefordert, in das Ökumenische Gemeindezentrum St. Stephanus in Kaltenmoor zu kommen. „Wir wollen auf diesem Weg den Zugang zu Impfangeboten erleichtern“, sagte