Ernte der Süßkirschen in Niedersachsen hat begonnen

Süßkirschen werden in einer Obstplantage geerntet.

Julian Stratenschulte/dpa

Wennigsen (Deister). Die ersten Süßkirschen-Sorten sind reif und werden geerntet. Obstbauern in Niedersachsen zeigen sich mit der Qualität zufrieden. Bei der Menge fällt das Urteil mitunter anders aus.

Nach dem Start der Süßkirschenernte in Niedersachsen hoffen die Obstbauern auf gute Erträge. „Die Qualität ist sehr gut in diesem Jahr“, sagte der stellvertretende Leiter des Obstbauzentrums in Jork im Landkreis Stade, Matthias Görgens. Weg