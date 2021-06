Hoffen auf weitere Stabilisierung am Arbeitsmarkt

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit ist an einer Fassade angebracht.

Fabian Strauch/dpa/Archivbild

Hannover. Hält der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt in Niedersachsen und Bremen nach der verspäteten Frühjahrsbelebung im Mai an? Darüber informiert heute die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) bei der Vorlage ihrer aktuellen Daten für den Juni.