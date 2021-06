Die Sonne geht in der Region Hannover hinter mit Netzen überzogenen Pflanzen auf.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Bremen. In Niedersachsen und in Bremen war es im Juni weniger warm als im Bundesdurchschnitt: 18,7 Grad wurden in Niedersachsen durchschnittlich gemessen, 18,6 Grad in Bremen.

Trotz Unwettern und kräftigen Niederschlägen war der Monat mit durchschnittlich 19 Grad in Deutschland der drittwärmste Juni seit 1881, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) basierend auf vorläufigen Auswertungen seiner Messstationen mitteil