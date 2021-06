Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen.

Hannover. Hilferuf mit Folgen: Ein 66 Jahre alter Mann hat in Hannover ohne Not den Rettungsdienst alarmiert - und damit der Polizei geholfen, einen Haftbefehl gegen ihn selbst zu vollstrecken.

Der Mann aus der Trinkerszene am Hauptbahnhof war - abgesehen von fast drei Promille Alkohol im Blut - bei bester Gesundheit, als der Rettungsdienst am Samstagmorgen bei ihm eintraf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.Eine Streife der B