Ein Schild weist auf das Amtsgericht, das Landgericht und die Staatsanwaltschaft Hildesheim hin.

Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Hildesheim. Ein 42-Jähriger soll für den Schuss ins Gesicht seiner Schwägerin in Uetze nach dem Willen der Staatsanwaltschaft neun Jahre Freiheitsstrafe erhalten.

Die Anklage plädierte im Landgericht Hildesheim am Dienstag für eine Verurteilung wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zudem solle der Mann in einer Entzi