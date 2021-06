Aufsehen: Blumentopf in Form eines grünen Riesenkopfes

Ein Riesenblumentopf in Gesichtsform auf einer Rasenfläche nahe dem örtlichen Rathaus.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Uslar. Ein Riesen-Blumentopf mit Augen, Ohren und Nase sorgt in der Stadt Uslar für Aufsehen. Der Bürgermeister nennt das Kunstwerk eine Attraktion, manche finden es hässlich.

Ein Blumentopf in Form eines grünen Riesenkopfes sorgt in der Kleinstadt Uslar im niedersächsischen Landkreis Northeim für Diskussionen. „Ich glaube, es ist so, wie es mit Kunst immer ist. Künstlerische Elemente sind umstritten“, sagte Bürg